Méditerranée : le réchauffement climatique inquiète

C'est la question qui inquiète les scientifiques : comment la Méditerranée va-t-elle faire face au réchauffement climatique ? En Corse, la surface de l'eau a augmenté de 0,5°C en été et 2°C en hiver. Certaines espèces tropicales, habituellement présentes dans l'océan Pacifique ou en Mer rouge, s'installent donc sur la zone. "Il y a des espèces qui arrivent, qui ont un impact sur la biologie marine, mais également sur les activités", témoigne un plongeur professionnel.

Une hausse de 90 cm du niveau de la mer à prévoir

Autre effet du réchauffement climatique, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes hivernales, et surtout, la hausse du niveau de la mer, qui devrait grimper d'au moins 90 centimètres d'ici 2050. Une évolution aux conséquences inquiétantes, en profondeur, puisqu'elle devrait amplifier la régression des herbiers profonds, et en particulier des herbiers de Posidonie, véritables trésors sous-marins qui captent le Co2 et le retiennent prisonnier dans leurs racines pendant des milliers d'années.

