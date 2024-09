Maroc : le pays peine à se reconstruire un an après le séisme Durée de la vidéo : 5 min Maroc : le pays peine à se reconstruire un an après le séisme Maroc : le pays peine à se reconstruire un an après le séisme (france 2) Article rédigé par France 2 - A. Lay, A. Tribouart, Z. Chbibi Cadoux, drone : Ismail Ouahini Mohammed Himmi Dr Stone France Télévisions JT de 20h France 2

Il y a un an, un puissant séisme frappait le sud du Maroc, faisant près de 3 000 morts et des dégâts colossaux. Un an après, beaucoup de rescapés restent traumatisés et des villages entiers n’ont pas pu être reconstruits.

Dans les montagnes meurtries du Haut-Atlas marocain, émaillées de bâtiments en ruines, de villages entiers réduits en poussières, les premières maisons en constriction côtoient désormais les abris de fortune. Un an après le puissant séisme, la reconstruction est en marche. Un habitant, endeuillé, construit sa maison sur un terrain qui appartenait à son grand-père. Ce sont les premières fondations d’une nouvelle vie. "Il n’y a pas mieux que de repartir à zéro, reconstruire sa maison mais je ne pense qu’à eux, j’aurai rêvé que mes enfants s’installent dans cette nouvelle maison", a-t-il confié. 11,7 milliards d’euros débloqués La reconstruction prend du temps. Le long des routes étroites et sinueuses qui avaient retardé l’arrivée des secours, des dizaines de pelleteuses sont installées. Elles creusent le calcaire de la montagne, un travail colossal et dangereux. Dans la province d’Al Haouz, épicentre du séisme, le bleu du lac côtoie le gris des constructions en béton. C’est devenu un chantier à ciel ouvert. 33 000 maisons sont à reconstruire partout dans le pays. L’État marocain a débloqué pas mois de 11,7 milliards d’euros jusqu’en 2028.

