Le blanchissement mondial des coraux atteint un niveau record à cause des températures élevées des océans, selon une agence américaine

Un mauvais signe pour la planète. Les coraux subissent actuellement l'épisode de blanchissement le plus massif jamais recensé à cause des températures élevées des océans, a annoncé, vendredi 18 octobre, une agence gouvernementale américaine. Le phénomène lié au changement climatique, qui menace la survie de récifs riches en biodiversité, touche désormais plus des deux tiers des coraux, dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien.

"La planète se trouve actuellement au beau milieu de l'épisode de blanchissement le plus massif jamais enregistré", a déclaré à l'AFP Derek Manzello, coordinateur du programme dédié aux coraux de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). L'épisode, qui est toujours en progression, est le quatrième depuis 1998. "Entre le 1er janvier 2023 et le 10 octobre 2024, environ 77% des récifs coralliens du monde ont connu du stress thermique à des niveaux compatibles avec le blanchissement", a-t-il ajouté. "Ce pourcentage est toujours en augmentation".

Accélération du réchauffement

Environ 850 millions de personnes dans le monde dépendent de récifs coralliens pour travailler et s'alimenter. Les récifs, qui abritent des écosystèmes très riches et diversifiés, protègent aussi les côtes des tempêtes et de l'érosion, selon l'ONG WWF.

Le rythme de réchauffement des océans a presque doublé depuis 2005, selon un rapport de l'observatoire européen Copernicus publié fin septembre. Ce phénomène s'accompagne d'une multiplication des canicules marines. Ainsi, 22% des océans du globe ont connu au moins une vague de chaleur sévère ou extrême en 2023. Ce réchauffement s'explique par le fait que les océans ont absorbé depuis 1970 "plus de 90% de l'excès de chaleur du système climatique", provoqué par les émissions massives de gaz à effet de serre de l'humanité, selon le Giec.