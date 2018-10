La Nasa photographie un iceberg parfaitement rectangulaire en Antarctique

Il ressemble à une planche découpée à la scie. Une équipe de la Nasa a repéré et photographié un iceberg parfaitement rectangulaire, en Antarctique, dans le cadre de son opération IceBridge. Deux icebergs, même, ont été aperçus mais le second est nettement moins bien découpé. "Je n'en avais jamais vu avec des angles aussi droits", témoigne le photographe de la Nasa Jeremy Harbeck, sur le site de l'agence spatiale (en anglais), mardi 23 octobre.

Cet iceberg aux angles parfaits "semble s'être détaché récemment de la barrière de Larsen", une barrière de glace, ajoute la Nasa. Plus précisément, il vient de Larsen C qui avait déjà libéré l'iceberg géant A68, en juillet 2017. Et sa forme est tout à fait naturelle.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z