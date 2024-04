L'Asie est la région du monde "la plus touchée" par les catastrophes météorologiques en 2023

L'Asie a été "la région du monde la plus touchée par les catastrophes" liées à la météo en 2023, rapporte une agence de l'ONU mardi 23 avril. "Le changement climatique a exacerbé la fréquence et la gravité de tels événements, impactant profondément les sociétés, les économies et, plus important encore, les vies humaines et l'environnement dans lequel nous vivons", selon Celeste Saulo, directrice de l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM).

L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Et, en Asie, l'impact des vagues de chaleur devient de plus en plus sévère, souligne l'agence. "De nombreux pays de la région ont connu en 2023 leur année la plus chaude jamais enregistrée, accompagnée d'une série de conditions extrêmes, allant des sécheresses et des vagues de chaleur aux inondations et aux tempêtes", note le rapport. L'OMM ajoute que la fonte des glaciers (notamment dans la chaîne de l'Himalaya) menace la sécurité hydrique de la région.

Plus de 2 000 morts dans des inondations et tempêtes

En 2023, 79 catastrophes associées à des aléas hydrométéorologiques ont été signalées en Asie. Parmi celles-ci, plus de 80% étaient des inondations et des tempêtes, qui ont fait plus de 2 000 morts. Neuf millions de personnes ont été directement touchées. "Les inondations ont été de loin la principale cause de décès parmi les événements signalés en 2023", souligne l'OMM, notant le niveau toujours élevé de vulnérabilité de l'Asie aux événements liés aux risques naturels.

L'OMM juge qu'il est urgent que les services météorologiques nationaux de la région produisent des données pour mieux alerter des risques. "Il est impératif que nos actions et stratégies reflètent l'urgence de cette époque, insiste Céleste Saulo. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter à l'évolution du climat est une nécessité fondamentale."