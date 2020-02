Janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés

La température moyenne du globe a dépassé de 0,03 °C celle de janvier 2016, qui détenait le record jusque-là, selon le programme européen Copernicus.

Encore une nouvelle ne va pas rassurer ceux qui s'inquiètent du dérèglement climatique : le mois de janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète, annonce le programme européen Copernicus, mardi 4 février. Le mois dernier, la température moyenne du globe a dépassé de 0,03 °C celle de janvier 2016, qui était jusque-là le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Janvier 2020 a aussi été de 0,77 °C plus élevé que la moyenne pour un mois de janvier de la période de référence 1981-2010.

La plupart des zones à travers le monde ont connu des températures supérieures aux moyennes. L'Europe a enregistré des températures de 3,1 °C supérieures à la moyenne de la période de référence 1981-2010. Dans la partie nord-est de l'Europe (Scandinavie et une partie de la Russie notamment), le différentiel a même dépassé les 6 °C.

2019, deuxième année la plus chaude dans le monde

Mi-janvier, Copernicus annonçait déjà que l'année 2019 était la deuxième plus chaude de l'histoire depuis le début des relevés. La température moyenne n'était inférieure que de 0,04 °C à celle de 2016. Dans le détail, 2019 a même été l'année la plus chaude en Europe, juste devant 2014, 2015 et 2018.

Copernicus a aussi rappelé les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées ont toutes eu lieu ces cinq dernières années : le mercure est monté entre 1,1 et 1,2 °C au-dessus de la température de l'ère pré-industrielle. "Ce sont incontestablement des signes inquiétants", soulignait à l'époque Jean-Noël Thépaut, directeur du Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), dont dépend Copernicus.