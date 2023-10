Infographies Canicule tardive : visualisez à quel point les températures du mois de septembre étaient anormalement chaudes

La France a connu son mois de septembre le plus chaud jamais mesuré. Les principales stations météo de l'Hexagone et de Corse ont quasiment toutes battu des records.

La France vient de vivre un mois météorologiquement hors normes, "le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré en France métropolitaine", selon Météo-France. L'indicateur thermique national, représentatif du climat de l'Hexagone et issu de la moyenne des trente principales stations météo du territoire, affiche 21,1°C en septembre. C'est 4,1°C de plus que les températures moyennes mesurées en septembre entre 1971 et 2000.

Des centaines de records ont été battus partout en France, et des températures anormalement élevées ont été relevées dans toutes les stations météo du réseau principal.

Septembre 2023 dépasse ainsi de 0,8°C le précédent record de septembre 1949, où une température moyenne de 20,3°C avait été enregistrée, ajoute Météo-France.

Des records dans 25 stations sur 30

Sur les trente stations principales du réseau, vingt-cinq ont connu un mois de septembre inédit. Les villes de Poitiers, Nevers et Clermont-Ferrand ont été particulièrement touchées par la chaleur.

La cause de ce mois exceptionnellement chaud : la canicule tardive survenue entre le 3 et le 11 septembre. "Cet épisode, qui a concerné la quasi-totalité des régions, a présenté un caractère exceptionnel par son intensité et sa durée sur une large moitié nord du pays pour une fin de période estivale", indique Météo-France. La remontée des températures à la toute fin de septembre a également participé à rendre ce mois exceptionnellement chaud.

En 2023, la France a ainsi connu deux canicules tardives, suivies d'une nouvelle séquence chaude entre fin septembre et début octobre. "Le changement climatique favorise une extension des vagues de chaleur au-delà de la saison estivale et joue un rôle amplificateur lors des épisodes chauds", note le service national de météorologie.

Le mois d'octobre s'annonce à son tour marqué par des températures peu automnales. Le dimanche 1er et le lundi 2 octobre, des centaines de records de température mensuels ont été relevés partout sur le territoire.