Carte Météo : visualisez les records de chaleur mensuels battus lors du début du mois d'octobre 2023

Alors que toute la France hexagonale a de nouveau été touchée par un épisode de chaleur, plusieurs centaines de records mensuels ont été battus.

Après juin, août et septembre, c'est au tour d'octobre de connaître un épisode de chaleur remarquable. Dimanche 1er et lundi 2 octobre ont ainsi été des journées excessivement chaudes pour la saison partout en France.

Lors du dimanche 1er et du lundi 2 octobre, le site Météo Ciel a recensé des centaines de records mensuels dans les stations météo ayant plus de trente ans d'ancienneté. Jamais des températures aussi élevées pour un mois d'octobre n'avaient été observées dans ces stations.

"Une chaleur généralisée"

Dimanche, ces records mensuels étaient concentrés pour la plupart dans le Sud-Ouest. Mais dès lundi, des températures inédites pour un mois d'octobre ont été relevées partout en France. "La masse d'air qui nous arrive de la péninsule ibérique est remontée et s'est étendue à l'ensemble du pays", explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. "Trente degrés en France en octobre, ce n'est pas inédit. Mais ce qui rend cet épisode quand même très marquant, c'est qu'on a une chaleur généralisée", poursuit le climatologue.



Les régions d'altitude ne sont pas épargnées par cet épisode chaud. Dans la station de Val-d'Isère-Joseray (Savoie), située à 1 850 mètres d'altitude, une température maximale de 21,4°C a été relevée dimanche, battant le record d'octobre 2005 de 21,1°C. Mais ce record a immédiatement été battu le lendemain, lorsqu'une température de 22,6°C a été enregistrée.

Plusieurs anciens records ont aussi été très largement dépassés. Dans la station de Saint-Germain-Bell (Haute-Vienne), on a ainsi relevé 32,8°C lundi, surpassant de 5,2°C le précédent record qui datait d'octobre 2011.

L'influence du réchauffement climatique

Cet épisode de chaleur intervient après un mois de septembre exceptionnellement chaud. "Septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré en France métropolitaine", confirme Météo-France dans son bilan du mois écoulé. En outre, l'été 2023 a été le quatrième été le plus chaud à avoir été jamais enregistré en France. Ces séquences de chaleur rapprochées "dessinent notre nouveau climat qui, malheureusement, n'est que transitoire et n'est pas encore au niveau du climat de demain", déplore Matthieu Sorel.

Cette configuration est favorisée par le réchauffement climatique. "On a une situation météorologique propice à la chaleur. Mais la présence du changement climatique rend les extrêmes et les records beaucoup plus importants", résume le spécialiste. Dans son dernier rapport en date, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) explique en effet qu'en raison du changement climatique, "les températures extrêmement chaudes peuvent survenir plus tôt ou plus tard dans l'année que par le passé".