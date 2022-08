Incendies en Gironde et dans les Landes : les habitants se mobilisent et multiplient les gestes de solidarité

C. Rigeade, S. Soubane, M. Petitjean, C. Ricco

Au total, 10 000 personnes ont dû tout quitter, dans la précipitation et souvent dans l'angoisse de ne pas retrouver leur maison, en raison des incendies dévastateurs en Gironde et dans les Landes, jeudi 11 août. Mais la population se mobilise et la solidarité est au rendez-vous.

De nombreux bénévoles sont venus prêter main forte aux pompiers, jeudi 11 août. À Hostens (Gironde), certains arrosent la forêt pour éviter des reprises d'incendie, à quelques mètres des flammes. Ils souhaitent soulager les soldats du feu. "Tout ce qu'on leur fait, ils n'ont pas besoin de le faire. (…) On est très nombreux, comme ça, à être propriétaires (…), mais aussi plein de bénévoles qui (…) travaillent nuit et jour depuis le 8 juillet", explique un homme.

Plusieurs cagnottes pour soutenir les pompiers

Autre geste de solidarité, Éric Junca, un responsable de travaux agricoles, mobilise son tracteur. D'habitude, ses citernes servent à épandre le lisier. Aujourd'hui, elles préviennent le retour du feu. Le jet, puissant, arrose le sol en profondeur. La solidarité s'organise aussi dans un gymnase de Labouheyre (Landes). Le cuisinier de la mairie, Thierry Gonzalez, est aux petits soins avec les évacués. "On a des sandwichs, du melon frais, on leur a fait le petit-déjeuner ce matin, et voilà, on est toujours là pour eux", commente-t-il. Les rescapés n'ont pu emporter avec eux que quelques affaires, et leurs animaux. Plusieurs cagnottes ont également été créées pour apporter un soutien aux soldats du feu.