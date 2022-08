Incendies : de nombreux départements français touchés par les flammes

La Gironde et les Landes ne sont pas les seuls départements dévorés par les flammes, mercredi 10 août. Plusieurs incendies continuent de sévir dans l’Hexagone, notamment dans le Maine-et-Loire, la Drôme et le Jura.

Dans le Maine-et-Loire, mercredi 10 août, le feu n’était pas encore complètement maîtrisé. Près de 400 pompiers se relaient 24 heures sur 24 pour tenter de le fixer. Déjà 1 400 hectares ont brûlé. La solidarité des acteurs locaux devient un facteur déterminant. Entre l’Aveyron et la Lozère, 700 hectares sont partis en fumée. Un homme a été mis en examen pour destruction involontaire après s’être présenté spontanément à la gendarmerie. Selon les pompiers, le feu aurait été déclenché par un engin agricole, dont une pièce aurait provoqué des étincelles en raclant le goudron.

Une situation inédite dans le Jura

Dans la Drôme, le feu n’est pas fixé non plus, même s’il n’a pas progressé. Le Jura est également touché par les incendies. Une centaine d’hectares de végétation a déjà été détruite après deux départs de feu. Une situation inédite pour ce département, qui a entraîné une trentaine d’évacuations. Enfin, en Charente et en Isère, les incendies sont désormais fixés et les habitants ont pu rentrer chez eux.