Incendie en Gironde : un couple survit miraculeusement aux flammes

Mardi 12 septembre, en Gironde, un couple a réussi à survivre aux flammes en plongeant dans sa piscine. Mais le mari, pêcheur, a perdu tout son matériel et sa marchandise.

"C’est 40 ans, 40 ans de vie..." Ces mots sont ceux d’un homme en état de choc. Christian Duniaud habite depuis toujours au milieu de la forêt de Sainte-Hélène (Gironde). Mardi 12 septembre, les flammes sont arrivées vite. Trop vite pour fuir. Il a juste eu assez de temps pour courir et plonger dans la piscine avec sa femme. "À chaque fois que l’on sortait la tête de l’eau, on se brûlait", raconte l’homme, véritable miraculé. Le couple sort ensuite de l’eau, et se réfugie quelques minutes derrière le bassin. Les flammes les contournent, mais ils sont vivants.

Une perte estimée à 60 000 euros de marchandise

Devant l’homme, des hectares de terre brûlée sont visibles à perte de vue. En 30 minutes, tout s’est embrasé. Le pêcheur a perdu tout son matériel professionnel : 60 000 euros de marchandise étaient stockés dans des congélateurs. Comme la plupart de ses collègues, le pêcheur n’était pas assuré. Les coûts étaient trop élevés. Toutefois, grâce à des seaux d’eau, le couple a pu sauver sa maison.