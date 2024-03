Gabriel Attal annonce le lancement d'une consultation du public sur la stratégie énergie et climat de la France

La consultation portera d'une part sur la feuille de route énergétique de la France – quelles énergies, nucléaire et renouvelables, à horizon 2030 et 2035 –, et sur le plan pour réduire les émissions de carbone.

Une "grande consultation" sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) va être lancée sur la stratégie énergie et climat de la France, a annoncé Matignon vendredi 15 mars.

La consultation portera d'une part sur la feuille de route énergétique de la France – quelles énergies, nucléaire et renouvelables, à horizon 2030 et 2035 –, et sur le plan pour réduire les émissions de carbone. "Le courrier de saisine partira prochainement", a expliqué Matignon, sans plus de détails ni sur le calendrier, ni sur l'organisation.

Le projet de loi sur l'énergie reporté aux calendes grecques

"Ce qu'on attend maintenant c'est un portage politique de cette consultation par le Premier ministre et qu'il y ait un engagement à en tenir compte dans les documents finaux", a commenté auprès de l'AFP Anne Bringault, responsable transition énergétique du Réseau Action Climat.

Annoncé en Conseil des ministres pour début février, le projet de loi sur l'énergie avait in fine été amputé en janvier de ses objectifs de production par énergie et de réduction des émissions de carbone, avant de disparaître des radars, sur fond de difficulté pour le gouvernement à former une majorité au Parlement autour des sujets d'énergies.

Pour expliquer ce report du volet programmatique de la loi, Bercy avait mis en avant une nécessité de "finaliser le travail de consultation sur notre stratégie pour l'énergie et le climat" et de "trouver de nouveaux consensus". A ce jour, le projet de loi est reporté à une date inconnue, il ne figure en tout cas pas à l'agenda parlementaire jusqu'à l'été.