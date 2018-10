Floride : un lourd bilan après le passage de l'ouragan Michael

C'est l'enfer, dans un paysage de paradis. De la petite station balnéaire de Mexico Beach en Floride, aux États-Unis, il ne reste plus grand-chose. Quelques maisons peinent à tenir debout. La localité côtière est comme rasée de la carte. Rien ou presque n'a résisté à l'ouragan Michael, le plus violent depuis 80 ans en Floride. Tom Garcia est sans nouvelle de sa mère de 90 ans et de sa fille. Réfugiée dans la salle de bains, cette dernière l'avait appelé à l'aide. "Elle a dit 'Papa viens ici'. Je me suis garé devant la maison mais je n'arrivais pas à m'extirper de la voiture", témoigne-t-il.

Plus de 2 000 personnes portées disparues

Au moins 17 personnes ont perdu la vie en Floride, mais aussi dans les états voisins : Géorgie, Caroline du Nord et Virginie. Le bilan pourrait s'alourdir, plus de 2 000 personnes étant disparues ou piégées sous les décombres. C'est une course contre la montre pour les secouristes volontaires déployés en nombre. Ils sont bien vivants mais ont tout perdu. Au milieu du chaos, les opérations de nettoyage commencent à peine. Plus d'un million et demi de personnes sont privées d'électricité.

