États unis : l'ouragan Florence balaie la côte Est

Jeudi 13 septembre, l'ouragan Florence a commencé à s'abattre sur la côte est des États-Unis. Puissantes, rapides, les premières grosses vagues déferlent sur les plages, emportant les pontons. Les maisons qui bordent les plages sont les premières touchées. Tous les habitants du littoral n'ont pas encore évacué, pourtant les vents soufflent à 150 km/h et l'eau s'engouffre déjà dans les rues. Certains prennent des risques inouïs pour filmer le spectacle de l'océan, en restant en bord de mer.

Certains habitants ont choisi de rester

Un peu plus loin dans les terres, les villes désertées ressemblent à des villages fantômes. Des couvre-feux ont été instaurés, les gymnases et les écoles ont été réquisitionnées pour permettre aux habitants de se mettre à l'abri. Beaucoup ont cependant choisi d'ignorer les appels à évacuer. "Ma famille, tout le monde est parti sauf mon épouse et moi", témoigne un habitant. Les autorités ont déjà prévenu les récalcitrants que les secours ne pourront pas leur venir en aide pendant l'ouragan, ni lorsque les zones seront entièrement inondées.

