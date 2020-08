Environnement : le "jour du dépassement" est atteint

Les humains consomment à crédit cette année à partir du 22 août. Ils ont consommé toutes les ressources produites par la planète en un an. "C'est historique. Depuis 50 ans, le jour du dépassement arrivait de plus en plus tôt. En 1971, il arrivait le 29 décembre, en 1980, cela arrivait le 4 novembre, puis en 1990 le 11 octobre et l'année dernière le 29 juillet. On a gagné trois semaines, c'est l'effet du confinement", explique la journaliste Jihane Benzina sur le plateau du 20 Heures.

L’être humain surconsomme

En 1970, il fallait l'équivalent d'une fois la Terre pour subvenir aux besoins des Hommes. "Aujourd'hui, en 2020, il faudrait 1,6 fois la Terre. Cela veut dire qu'on surexploite nos ressources. Mais certains gestes peuvent changer la donne. Couvrir la casserole pendant la cuisson, cela consomme jusqu'à quatre fois moins d'électricité ou de gaz", précise la journaliste.