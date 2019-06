Environnement : le Haut conseil pour le climat met en garde la France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il faut dès maintenant renforcer les politiques climatiques. Le gouvernement n'a pas d'autre choix s'il veut tenir ses engagements et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de CO2 que les sols ou les forêts françaises ne peuvent en absorber. Selon le Haut conseil pour le climat, il y a urgence à redresser le cap, car les effets sont de plus en plus visibles. "On voit des impacts au niveau de la France. Par exemple, les vagues de chaleur qu'on voit en ce moment et qui augmentent en nombre, en durée, en intensité. Si on ne fait rien, cela va juste empirer", estime Corinne Le Quéré, président du Haut conseil pour le climat.

Des objectifs non tenus

Ces quatre dernières années, la France n'a pas tenu ses objectifs. En cause notamment, les transports responsables de 31% des émissions de CO2 ou le chauffage des bâtiments qui génère près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport souligne aussi la nécessité de reprendre et faire évoluer la taxe carbone, supprimer les subventions aux énergies fossiles et enfin rendre chaque grand projet compatible avec l'objectif de neutralité carbone.

