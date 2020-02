Environnement : des lave-linge filtrants d'ici 2025

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les vêtements perdent une petite partie d'eux-mêmes après un passage au lave-linge. Pour une machine de 6 kg, entre 130 et 750 000 microfibres plastiques se détachent des habits en synthétique et s'échappent dans les eaux de lavage. Ces particules sont tellement petites, qu'elles ne sont pas toutes filtrées dans les stations d'épuration et se retrouvent ainsi dans les océans, ingérées par les poissons, les crustacés et les mammifères marins.

7 000 lave-linge vendus chaque jour en France

Pour lutter contre cette pollution, les fabricants d'électroménagers vont devoir installer d'ici 2025 des filtres spécifiques dans tous les lave-linge neufs. Certaines entreprises et start-ups, notamment en Slovénie, travaillent déjà à ce défi. La France est le premier pays à imposer cette mesure ; chaque jour, 7 000 lave-linge sont vendus dans l'Hexagone.

