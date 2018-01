En 2017, les catastrophes naturelles ont causé 330 milliards de dollars de dégâts

Selon l'étude publiée jeudi 4 janvier par le réassureur allemand Munich Re, le coût des catastrophes naturelles a bondi à 330 milliards de dollars en 2017. C’est deux fois plus qu’en 2016. Au total, les catastrophes naturelles ont occasionné plus de dégâts que les cinq années précédentes. Pour les assureurs, la facture est lourde puisqu’ils ont dû couvrir la somme record de 153 milliards de dollars.

Les États-Unis particulièrement touchés

Les États-Unis ont été particulièrement touchés l’année dernière, souligne l’étude du réassureur allemand. La tempête Harvey au mois d’août avec ses records de pluie au Texas a ainsi causé 85 milliards de dollars de dégâts. Suivent les autres ouragans, notamment Irma en Floride, et les feux de forêt en Californie. L’ensemble des catastrophes qui ont touché le sol américain représentent ainsi la moitié des dégâts.

Autres catastrophes qui ont coûté très cher : les tremblements de terre au Mexique en septembre dernier (8 milliards de dollars) ou la vague de froid en Europe en avril. Les températures basses ont alors entraîné plus de 3 milliards de dollars de dégâts dans l’agriculture, relève Munich Re dans son étude.

Mais si les catastrophes naturelles ont été plus nombreuses en 2017, le nombre de morts reste stable. Ainsi, 10 000 personnes ont été tuées, un chiffre à peine plus élevé qu’en 2016. Selon les experts qui ont travaillé sur cette étude, le changement climatique n’est pas le seul responsable. Mais ces catastrophes seront amenées à se produire plus souvent dans le futur.