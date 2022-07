Éboulement d’un glacier en Italie : le réchauffement climatique en cause ?

Du glacier de la Marmolada, il ne reste qu’un trou béant. Toute la journée, les secours ont survolé la zone de l’avalanche, pour retrouver la dizaine de personnes portées disparues. Mais les chances de retrouver des survivants sont presque nulles selon les autorités. Lundi 4 juillet, en à peine quelques secondes, plus de la moitié du plus grand glacier des Alpes italiennes s’est effondrée. Une coulée dévastatrice lancée à 200 km/h, emportant tout sur son passage. Le bilan provisoire est de sept morts et de huit blessés. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, s’est rendu sur place.

Disparition des glaces à venir

"Ce drame était sûrement imprévisible, mais il dépend sans aucun doute de la dégradation de l’environnement et de la situation climatique", a confié le Premier ministre italien. Car ce sont les températures trop douces des Alpes qui sont la cause de l’effondrement. Vingt-quatre heures auparavant, le glacier connaissait un record de chaleur, de dix degrés enregistrés à son sommet. Dans son dernier rapport, le Giec plaçait la fonte des glaciers parmi les principales menaces du réchauffement climatique. Selon les experts, 80 % des glaces dans les Alpes pourraient avoir fondu d’ici 2100 en raison de la hausse des températures.