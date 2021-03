DIRECT. Projet de loi Climat et résilience : près de 500 organisations appellent à manifester ce dimanche pour une "vraie loi climat"

Sur Audrey Pulvar et les réunions non-mixtes, cela me choque :

1)Les blancs aussi sont victimes de racisme, en moindre mesure c'est vrai (par exemple, arriver dans des villes, des quartiers et être presque rejetés à cause de notre couleur)

2)Je ne vois pas pourquoi ce ne serait que aux principales victimes du racisme de faire des réunions pour s'en occuper : au contraire, il faut que la catégorie de gens qui "exerce" le racisme se sente concernée et agisse. Le féminisme n'aurait pas avancé si les femmes avait rejeté de cette manière les hommes.

3)Je suis sur que dans l'autre sens, la pilule passerait moins bien. Imaginez les gros titres : une réunion non mixte de blancs, ou les personnes de peau "colorée" peuvent éventuellement assister, à condition qu'elles se taisent car le sujet ne les concerne pas. Ça sonne tout de suite 19ème siècle et esclavage, non ? Alors si Audrey Pulvar veut vraiment l'égalité entre les couleurs de peau, il faut cesser ces exclusions illogiques et rétrogrades.