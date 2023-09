Direct Canicules, incendies : cet été où le monde a brûlé

Après des mois d’incendies et de canicules, et maintenant ? C’est le sujet du Talk de franceinfo de ce lundi 4 septembre. Ludovic Pauchant reçoit Tolt, YouTubeur et fondateur de HOURRAIL !, Amélie Deloche, co-créatrice du collectif Paye ton Influence et Maxime Ollivier, artiviste et co-fondateur du collectif Le Bruit qui Court.

Tandis que l’été météorologique s’est achevé à la fin du mois d’août, la France connaît une vague de chaleur importante et inhabituelle, avec lundi 4 septembre la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre.

L’Europe n’a pas été la seule région du monde touchée par les vagues de chaleur et les catastrophes naturelles (incendies, inondations…), durant la période estivale. Mercredi 6 septembre, l’observatoire européen Copernicus a annoncé que les températures mondiales moyennes des mois de juin, juillet et août 2023 ont été les plus élevées jamais mesurées.

L’été de tous les extrêmes

Entre canicules, incendies et inondations, le monde vit les répercussions directes liées au changement climatique. Mercredi 6 septembre, Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, a déploré que “l’effondrement climatique a commencé”.

L’été 2023 a été révélateur de l’urgence de la crise climatique. L’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord ont vu leur thermomètre s’affoler avec des records de températures battus. Mais les catastrophes naturelles extrêmes qui accompagnent ces vagues de chaleur ont été alarmantes : les violents incendies qui ont dévasté le Canada et l’archipel d’Hawaï, les inondations meurtrières de Pékin…

Et maintenant ?

Le Talk réunit pour son émission trois jeunes acteurs engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique :

Maxime Ollivier, activiste pour la justice sociale et climatique, a co-écrit l’ouvrage Basculons dans un monde vi(v)able (Actes Sud, 2022). Un cahier militant regroupant les témoignages de jeunes citoyens, âgés de 18 à 33 ans, qui se lèvent face à la gravité des crises écologiques et l’accroissement des inégalités. Artiviste, il est co-fondateur du collectif Le Bruit qui Court, qui a pour intention de faire jaillir, par l’expérience artistique, un engagement à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux actuels.

Amélie Deloche est consultante en sensibilisation aux enjeux écologiques et en stratégie d’influence responsable. Elle est co-créatrice du collectif Paye ton influence qui a pour objectif de réveiller le monde de l’influence sur les enjeux climatiques.

Tolt est Youtubeur voyage depuis 2015. Il a décidé de ne plus prendre l'avion et promouvoir ce mode de transport incompatible avec les objectifs climatiques, et s’évertue à faire évoluer les imaginaires liés au voyage et à la découverte. En 2023, il fonde HOURRAIL !, un nouveau média 100% voyage bas carbone, qui facilite l’organisation des voyages sans avion.

Rejoignez-nous dès 18 heures les lundis et jeudis, et dès 12 heures les mardis sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Ludo Pauchant. Venez échanger et débattre autour des sujets qui marquent l’actualité.