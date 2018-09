La Californie s'engage à utiliser 100% d'électricité au "bilan carbone neutre" d'ici 2045

La Californie s'engage à produire et consommer une électricité "propre" à 100% d'ici 2045, sans aucune émission de gaz à effet de serre, a annoncé lundi 10 septembre, son gouverneur Jerry Brown, en ratifiant une loi adoptée par les élus de l'Etat. "Avec cette loi, la Californie est sur les rails pour remplir les objectifs des accords de Paris et même aller au-delà. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas immédiat, mais ça doit être fait", a lancé le gouverneur de l'Etat, souvent considéré comme la cinquième économie mondiale, avant de signer le texte.

