Convention citoyenne pour le climat : quand les Français planchent sur le sujet

Ils font partie des 150 "élus" tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Grégoire Fraty, 31 ans, a un enfant et vit près de Caen (Calvados). Il est cadre, en formation professionnelle. Début septembre, en pleine réunion, il reçoit un SMS lui annonçant la nouvelle. Il dit le sans ambages : il n'est pas un expert, mais est prêt à en devenir un. "J'essaie de consommer local, de manger bio, de faire mon tri sélectif...", énumère-t-il. De la Convention, il attend aussi des mesures innovantes, mais pas trop contraignantes.

Une initiative bien accueillie

Assistant d'éducation, Guillaume Robert, lui, a 23 ans. Il habite l'île de la Réunion. Son bilan écologique n'est pas optimal, mais c'est pour la bonne cause. Par son insularité, il est très conscient du dérèglement climatique. Les deux hommes se réjouissent d'être consultés en dehors des élections et espèrent que cette Convention citoyenne ne sera pas vaine. 51% de femmes et 49% de femmes de 16 à 80 ans : l'échantillon se veut représentatif, tel une France miniature.

