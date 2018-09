Climat : une famille écologiste à vélo

À Lille (Nord), Vincent, ancien commercial pour Michelin, se déplace avec une vitro-cyclette pour laver les vitres, son nouveau métier. "Avant, j'avais une voiture de fonction et j'étais à 100 000 kilomètres par an environ", témoigne-t-il. Pour nettoyer les vitres, il n'utilise que de l'eau, du liquide vaisselle et du vinaigre blanc. Dans sa vie personnelle, il se passe également de voiture. Avec sa compagne Caroline, ils se déplacent à pied pour faire leurs courses et ne fréquentent pas les grandes surfaces. Ils essaient de polluer le moins possible en achetant des produits en vrac.

"Cela nous fait économiser entre 4 000 et 5 000 € par an"

Ils ne s'interdisent pas pour autant de louer une voiture quand ils doivent partir en vacances. Le couple a fait ses comptes. "Cela nous fait économiser entre 4 000 et 5 000 € par an", explique Vincent. Aujourd'hui en France, il y a aussi des plombiers, des électriciens ou encore des déménageurs à vélo. Vincent, lui, à 30 ans tout juste, aimerait développer son modèle de vitro-cyclette dans d'autres villes.

