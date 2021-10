Climat : record de concentrations des gaz à effet de serre en 2020, alerte l'ONU

Triste record. Les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records en 2020, et ce malgré la crise sanitaire, a alerté dans son dernier bulletin sur les principaux gaz à effet de serre l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU, lundi 25 octobre. Une alerte qui tombe à six jours du début de la COP26 sur le climat à Glasgow (Ecosse).

Le ralentissement de l'économie imposé par la pandémie de Covid-19 "n'a pas eu d'incidence perceptible" sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions, explique l'OMM. Pire, le taux d'augmentation annuel des concentrations du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d'azote (N2O) a même dépassé en une année la moyenne de la période 2011-2020.

"Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'Accord de Paris, soit 1,5 à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Nous sommes très loin du but", a averti le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.

"Beaucoup de pays se fixent maintenant des objectifs de neutralité carbone et on espère voir une majoration spectaculaire des engagements à la COP26. (...) Nous devons repenser l'industrie, le secteur énergétique et les transports, et tout notre mode de vie. Les transformations nécessaires sont économiquement abordables et techniquement faisables. Il n'y a pas de temps à perdre", a-t-il ajouté.

Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements de réduction des émissions actuelles de gaz à effet de serre de près de 200 pays conduiraient à un réchauffement "catastrophique" de 2,7 °C, bien loin de l'objectif de l'Accord de Paris.