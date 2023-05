Climat : les lacs du monde entier s’assèchent selon un rapport alarmant

France 3

Article rédigé par J.-C. Batteria, M. Subra-Gomez, M. Birden, I. Cavaletto - France 3 France Télévisions

Selon une étude publiée dans la revue Sciences, plus de la moitié des lacs du monde se vident à cause du dérèglement climatique et de l’activité humaine. Un constat alarmant alors qu’ils contiennent 87 % de nos réserves en eau douce.

Le fond du lac Titicaca, en Bolivie, est totalement asséché, transformé en désert. Le lac du Serre-Ponçon, dans les Alpes, laisse apparaître de nouvelles berges, il en est de même en Espagne ou à Voglans, dans le Jura. Selon une étude publiée dans la revue Sciences, un lac sur deux dans le monde a vu son niveau baisser ces trente dernières années. “Cette eau douce est notre ressource principale pour l’humanité et son environnement et nous n’en prenons pas soin”, déclare Balaji Rajagopalan, professeur à l'université du Colorado (Etats-Unis). 87 % de nos réserves en eau douce sont dans les lacs Les lacs contiennent 87 % de nos réserves en eau douce. Parmi les causes de leur perte de niveau, il y a le prélèvement en amont pour l'activité humaine, comme l’agriculture, le manque de pluies, mais aussi le réchauffement climatique. Des lacs perdent énormément d’eau par évaporation et les précipitations, même abondantes, ne suffisent pas à rééquilibrer ces pertes. Le rapport explique que même les zones froides et humides sont touchées. La qualité de l’eau diminue également lorsque la quantité diminue, les polluants se trouvant plus concentrés.