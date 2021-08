Climat : le Giec alerte sur le réchauffement

Le Giec a publié le lundi 9 août le premier volet de son rapport sur le climat, et donne l’alerte rouge.

L’alerte rouge a été donnée par les experts du Giec, le lundi 9 août. Le premier volet de leur rapport très attendu sur le changement climatique a été publié ce jour. Et les conclusions font froid dans le dos. Le réchauffement climatique s’accélère plus vite que prévu, avec des impacts irréversibles comme la montée des océans ou la fondue des glaces. La planète est en surchauffe et le constat sans équivoque. Les pluies intenses, la fonte des glaces, les glissements de terrain, les pics de chaleur… Tous n’ont qu’un responsable : l’homme.

Des températures qui pourraient augmenter



Sans réduire l’émission de nos gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter à 1,5 degré le réchauffement de la Terre. Plusieurs scénarios sont imaginés. Selon le plus pessimiste, en 2100, les températures auront peut-être augmenté de 4,5 degrés. "On observe déjà en Europe une forte augmentation des extrêmes chauds, avec des vagues de chaleur sur terre et marines", rapporte Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du groupe de travail du GIEC.