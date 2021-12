Climat : le dérèglement climatique s'accélère

Alors que des tornades meurtrières ont touché plusieurs états des Etats-Unis, d’autres événements se produisant aux quatre coins de la planète traduisent une accélération du réchauffement climatique. Premier exemple édifiant, la température record de 38° a été relevée en Arctique, au nord de la Russie, le 20 juin 2020. "Jamais un tel niveau de chaleur n’avait été atteint en Arctique l’été", rappelle la journaliste. Au Sud, en Antarctique, "les fissures enfouies du glacier Thwaites commencent à se développer et la plateforme qui se situe à l’avant du glacier pourrait d’ici cinq à dix ans éclater en mille morceaux", avec, (à terme) pour conséquence, la montée des océans.



Des conséquences pour les assureurs

Outre les effets désastreux pour la planète, "les coûts des catastrophes naturelles en 2021 atteignent pour le moment 221 milliards d’euros", soit le PIB de la Finlande, explique la journaliste en plateau. Des chiffres en constante augmentation, selon Swiss Re "l’assureur des assureurs". La tempête Ida (Etats-Unis) et les inondations qui ont touché l’Allemagne et la Belgique sont les catastrophes naturelles qui ont le plus alourdi la facture des assureurs en 2021.