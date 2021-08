Ida a une "vitesse de vent qui est très importante", pouvant atteindre "235 km/h" (Predict)

L'ouragan Ida a commencé à toucher la côte sud de la Louisiane. Il est classé en catégorie 4 sur 5, et puise son énergie dans les eaux chaudes caribéennes.

Alix Roumagnac, président de Predict, filiale de Météo France, a expliqué dimanche 29 août sur franceinfo que l'ouragan Ida, qui a commencé à toucher la côte sud de la Louisiane, est dangereux du fait de "la vitesse de vent" qui peut atteindre 235 km/h. Classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, le cyclone a puisé son énergie dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. 16 ans après Katrina, la Louisiane se prépare au pire. Mais à l'époque, ce fût surtout la quantité de précipitations qui avait provoqué beaucoup de dégâts.

franceinfo : Où se trouve Ida exactement ?

Alix Roumagnac : L'oeil d’Ida est à quelques centaines de kilomètres au sud de la Louisiane et de La Nouvelle-Orléans, mais par contre, les précipitations qui sont associées à ce cyclone et les vents ont commencé à toucher la côte sud de la Louisiane.

Est-il plus dangereux que Katrina, qui avait touché la Louisiane en 2005 ?

Le caractère dangereux de Katrina l'avait été par les précipitations et les inondations, pas forcément par la vitesse des vents. Là c’est différent, Ida va avoir des vitesses de vent qui peuvent être estimées à 235 km/h sur la Louisiane.

Quelle est la caractéristique d'Ida ?

Ida est un ouragan particulier parce que c'est ce qu'on appelle un ouragan caribéen. Il s’est formé dans la mer des Caraïbes, dans le golfe du Mexique. Il a pris naissance dans le sud de la Jamaïque. Ida a touché la pointe est de Cuba et il remonte sur la Louisiane, par rapport à d'autres cyclones qui prennent naissance au Cap-Vert et qui traversent tout l'Atlantique. C’est vraiment un cyclone qui est né sur la mer des Caraïbes, dans le golfe du Mexique, avec des eaux à plus de 30 degrés.

La température des eaux contribue à la puissance des cyclones ?

La catégorie d’un cyclone est identifiée par rapport à la vitesse du vent. C'est pour cela qu'il est en catégorie 4, parce qu'il a une vitesse de vent qui est très importante. C'est l'énergie qui est en jeu.

"Un golfe du Mexique avec des eaux à plus de 30 degrés de température a donné beaucoup de puissance à ce cyclone." Alix Roumagnac, président de Predict, filiale de Météo France à franceinfo

Le cyclone va créer une dépression et il va puiser l'énergie dans l'eau de surface de l'océan. Plus ces eaux de surface vont être chaudes, plus ces cyclones vont avoir de la puissance.