Climat : l'année 2021 bat des records de températures

L'été 2021 n'a certes pas été aussi chaud que les précédents, mais le réchauffement climatique ne s'est pas ralenti pour autant. Météo France a dressé son bilan de l'année, et 2021 sera l’une des dix années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde.

En 2021, les mois se sont suivis sans se ressembler. Des phénomènes météo inattendus et violents ont frappé différentes régions de France. "On peut qualifier 2021 d'une année proche des normales, mais avec beaucoup de contrastes quand on regarde plus en détail. Une année probablement de répit dans le changement climatique par rapport a ce que nous devrions connaitre dans les prochaines années", explique Matthieu Sorel, de Météo France.

Des températures supérieures à la moyenne des 30 dernières années

Le gel tardif d'avril a ainsi compromis les récoltes dans les vignes et les vergers. De violents orages et des inondations ont ravage le Gard, ou plus récemment le Sud-Ouest. Enfin, le sable du Sahara est venu recouvrir d'une teinte ocre le Sud-Est du pays. Pour autant, le cumul des précipitations est conforme aux normales annuelles. Malgré un été pluvieux, les températures ont été supérieures de 0,2% par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Cette hausse est toutefois nettement inférieure aux relevés européens et mondiaux de 2021. Le monde est donc bien toujours plus chaud.