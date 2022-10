Climat : hausse record de la concentration de méthane dans l'atmosphère en 2021

La concentration de méthane, un puissant gaz à effet de serre, a fait un bond sans précédent dans l'atmosphère en 2021 pour atteindre un niveau record, a fait savoir l'ONU, mercredi 26 octobre. Dans le même temps, le CO2 et le protoxyde d'azote continuent également à battre des records.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) note que la raison de cette augmentation exceptionnelle par rapport à 2020 du taux de méthane, qui a un effet beaucoup plus fort que le CO2 mais moins durable, "n'est pas claire, mais semble être le résultat de processus à la fois biologiques et induits par l'homme".

Greenhouse gas concentrations have again hit record highs



CO2 levels surged in 2021 to nearly 150% of pre-industrial era



Methane had biggest jump on record



Continued ⬆️ in 2022: WMO bulletin@UNEP releases #EmissionsGap today.#StateofClimate #COP27https://t.co/1nVAAcj06S pic.twitter.com/bpYApAvEXk — World Meteorological Organization (@WMO) October 27, 2022

Ces chiffres soulignent "une fois de plus, l'énorme défi, et la nécessité vitale, d'une action urgente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et empêcher que les températures ne grimpent encore plus à l'avenir au niveau mondial", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.

L'agence de l'ONU pour le climat a prévenu que les derniers engagements internationaux en date sont "très loin" de répondre à l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. "Nous allons dans la mauvaise direction", a-t-il renchéri.

La concentration de méthane, deuxième plus important contributeur au réchauffement climatique, a augmenté de respectivement 15 et 18 parties par milliard (PPB) en 2020 et 2021. Mais le général de l'OMM rappelle aussi que l'ennemi à abattre avant tout est le dioxyde de carbone. "La priorité absolue est de réduire drastiquement et de toute urgence les émissions de dioxyde de carbone, qui sont les principales responsables du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes qui y sont associés", a mis en garde Petteri Taalas.