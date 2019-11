Climat : Greta Thunberg a quitté les Etats-Unis en catamaran, direction l'Europe et la COP25

En route pour la COP25. La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a quitté les Etats-Unis à bord d'un catamaran, mercredi 13 novembre, avec comme objectif l'Europe et la réunion climat de l'ONU à Madrid, début décembre.



Après plus de deux mois aux Etats-Unis, Greta Thunberg, 16 ans, a embarqué avec son père, Svante, sur le voilier La Vagabonde, qui appartient à un jeune couple australien qui y vit avec leur garçon de 11 mois. "Je veux remercier tous les gens que j'ai rencontrés en Amérique du Nord pour leur incroyable hospitalité", a-t-elle tweeté une fois partie.

I want to thank all the people who I’ve met I North America for their incredible hospitality. And thank you all for your amazing support!



(This wet plate photo was taken by Shane Balkowitsch on Standing Rock Reservation in North Dakota.) pic.twitter.com/ZFAEqM5RPZ