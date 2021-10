Changement climatique : des documents internes prouvent que les pétroliers étaient au courant

Le gaz et le pétrole sont parmi les sources d'émissions majeures de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Mais depuis quand les pétroliers français le savent-ils ? Comment ont-ils réagi quand ils ont su ? Première réponse dans un document interne de 1985, écrit par la direction environnement de Elf, alors entreprise publique. Le problème y est reconnu noir sur blanc. "Tous les modèles sont unanimes à y prédire un réchauffement", peut-on y lire.

Documents internes édifiants

Pourtant, dans les années qui suivent, l'entreprise tient un discours inverse. "On a eu cette schizophrénie, il y a un décalage entre ce qui a été dit en interne et le discours qui a été porté vers l'extérieur", analyse Christophe Bonneil, historien et directeur de recherche au CNRS. En 1993, un document confidentiel présenté à la direction est intitulé "effet de serre, proposition de plan d'action" - il conseille de dire "il existe des doutes scientifiques en matière d'effet de serre" et invite à montrer que "l'écologie est plus destructrice que créatrice d'emplois."