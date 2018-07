Canicule : le Sud-Est dans la chaleur

La canicule s'installe dans tout le sud-est de la France. "Il faisait aux alentours de 30 degrés ce matin vers 9 heures du matin, avec un léger vent qui rend cette température plus supportable. Mais on attend le pic de chaleur qui devrait intervenir plus tard dans la journée avec une température de 35 degrés. Avec la pollution, cela s'annonce plutôt pénible", explique notre journaliste Hugo Puffeney, en duplex depuis la place Bellecour à Lyon (Rhône)

Pas une goutte de pluie avant le 12 août

"La canicule est présente à Lyon, mais aussi dans toute la vallée du Rhône ainsi que dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. La canicule devrait durer plusieurs jours. Météo France ne prévoit pas de pluie à Lyon jusqu'au 12 août", précise notre journaliste. Le département de l'Ain, limitrophe du département du Rhône, pourrait être placé en vigilance orange canicule.

