Canicule : Bordeaux sous une chaleur suffocante

Bordeaux fait partie des villes françaises les plus touchées par la canicule. Samedi 18 juin, plus de 40 degrés ont été enregistrés en Gironde.

Sous la chaleur, à Bordeaux (Gironde), quelques familles comptent sur le miroir d'eau pour faire baisser la température, samedi 18 juin. "On va boire de l'eau, on se met à l'ombre, on mange des glaces", énumère une mère de famille en quête de fraîcheur. "Je suis couvreur et toute la semaine, j'étais sur un toit à 40 degrés, donc ça va", relativise un papa. Au centre-ville, les rues sont calmes. Rares sont ceux qui osent sortir.

Les glaciers font le plein

"C'est dur, on vient de Bretagne. La chaleur, on n'est pas habituées", s'amusent deux passantes. Dans les rues, l'air circule peu. Les passants tentent autant que possible de se rapprocher de l'eau. De leur côté, les glaciers profitent de ces températures pour faire le plein. "On n'arrête pas, c'est de la folie", sourit le gérant de la Maison du glacier. Toute la journée, des bénévoles distribuent de l'eau aux sans-abris. "Souvent, ils sont en train de faire la manche en plein cagnard", raconte l'un d'entre eux, qui explique que leur santé est en danger quand la chaleur est si forte.