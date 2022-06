Canicule : à Paris, les habitants et les touristes tentent de se rafraîchir

Au pied de la Tour Eiffel, à Paris, il y a foule dans les bassins, samedi 18 juin. Le but du jour est de se rafraîchir. Les enfants adorent les pataugeoires. "Comme l’eau est froide, cela fait du bien", estime une petite fille. "On peut acheter des glaces", se réjouit une autre. Au Jardin d’acclimatation, le nombre de visiteurs augmente de 70 % avec de telles chaleurs. "Je connaissais quand j’étais gamin et je me suis dit qu’avec le pic de chaleur, ce serait amusant pour les enfants de venir", affirme un père de famille.

Les vagues de chaleur seront deux fois plus nombreuses en 2050

Les brumisateurs gagnent peu à peu la capitale. Les vagues de chaleur seront deux fois plus nombreuses en 2050, alors il faut se préparer. "La température à Paris a déjà augmenté de 2,3 degrés par rapport au 1,1 degré en moyenne au niveau mondial. On connaît maintenant à peu près le climat du futur, ce sera le climat de Séville, donc on doit s’adapter et aller beaucoup plus vite sur la transformation écologique de notre ville", explique Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique. Les Parisiens se ruent dans les musées, les cinémas et les centres commerciaux pour fuir les appartements trop chauds.