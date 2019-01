Bruxelles : 70 000 manifestants pour le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ils étaient 70 000 manifestants à s'être mobilisés pour le climat dimanche 27 janvier dans les rues de Bruxelles (Belgique). À terme, de plus en plus de plaintes contre les États seraient envisagées pour lutter contre les dérèglements climatiques. Aux Pays-Bas, une ONG avait porté plainte contre le pays et la justice a établi un manquement de l'État en matière de protection de l'environnement. "Une plainte a également été déposée en France en décembre et les actions se multiplient dans toute la planète", rappelle le journaliste Valéry Lerouge.

Quatre ministres de l'environnement en Belgique

L'impatience des citoyens face à l'action gouvernementale se fait sentir dans les rues de Bruxelles. La Belgique possède quatre ministres de l'environnement. "Trois dans les régions, un au niveau du gouvernement fédéral et qui peinent à s'entendre et à prendre des décisions fortes pour sauver la planète. Les jeunes sont venus aujourd'hui leur dire qu'il y avait urgence à agir", conclut Valéry Lerouge.

