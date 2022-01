Argentine : manifestation contre une exploitation pétrolière à Mar del Plata

"Le pétrole c'est la mort", "une mer sans pétroliers", "Non à la pollution". Des milliers de manifestants, écologistes et militants de gauche, ont défilé mardi 4 janvier devant les plages de la ville balnéaire de Mar del Plata, contre un projet d'exploration pétrolière au large de la côte Atlantique de l'Argentine. En même temps que la marche à Mar del Plata, des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes côtières argentines.

Le gouvernement du président de centre-gauche Alberto Fernández vient d'autoriser par décret des études d'exploration sismique de la compagnie pétrolière norvégienne Equinor, de l'entreprise publique argentine YPF et de l'anglo-néerlandaise Shell, dans les zones offshore de la mer d'Argentine, au sud de Buenos Aires, à quelque 300 km de plages qui attirent des millions de touristes pendant l'été austral.

La crainte des marées noires

Ces explorations "tuent des animaux marins", affirme Julieta, l'une des organisatrices de la manifestation, à l'AFP. "Le risque d'accident et de pollution est de 100%, selon une étude de l'université de Tandil", a-t-elle assuré. Le surfeur et sauveteur Juan Manuel Ballestero, figure locale, a affirmé à l'AFP qu'"une sudestada (vent fort de sud-est sur la côte atlantique) peut entraîner le pétrole déversé jusque sur les plages". "Il existe des données désastreuses sur les marées noires au Brésil et au Mexique. Je refuse catégoriquement cette exploitation", a souligné Ballestero.

Ce projet pose également un problème climatique. En mai 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) appelait à renoncer immédiatement à tout nouveau projet d'exploitation d'énergies fossiles – charbon, pétrole, gaz – pour limiter le réchauffement climatique. C'est en effet leur utilisation qui dégage du CO2 dans l'atmosphère et réchauffe les températures.