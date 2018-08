Arctique : les images de fonte de la banquise

La fonte des glaces au pôle Nord est préoccupante. L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a réalisé en 2016 une vidéo de l'évolution de la fonte des glaces en Arctique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est flagrante depuis 1990. Sur les images ci-dessus, les glaces persistantes sont en blanc et les glaces saisonnières en bleu. D'après l'agence, le réchauffement climatique serait deux fois plus rapide au pôle Nord que sur le reste de la planète.

Des sites archéologiques en voie de disparition

Les résultats ont été confirmés depuis cette date par d'autres scientifiques. La fonte de la banquise menace les animaux, mais pas seulement. En juillet 2018, par exemple, des archéologues ont appelé à agir en urgence pour sauver des milliers de sites historiques au pôle Nord. Ils risquent de disparaître, eux aussi, à cause de la fonte de la banquise.