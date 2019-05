Après le Royaume-Uni, le Parlement irlandais déclare à son tour l'urgence climatique

Une "excellente nouvelle" selon Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat. Le Parlement irlandais est devenue la seconde Assemblée à déclarer "l'urgence climatique", jeudi 9 mai, dix jours après une décision similaire au Royaume-Uni.

Un amendement à un rapport parlementaire pour déclarer "une urgence climatique" et demander au Parlement "d'examiner comment (le gouvernement irlandais) peut améliorer sa réponse au problème de la perte de biodiversité" a ainsi été approuvé sans vote, jeudi dans la soirée.

"Nous avons maintenant l'appui de tous les partis pour déclarer une urgence en matière de climat et de biodiversité", s'est félicitée sur Twitter Hildegarde Naughton, députée du parti au pouvoir Fine Gael (centre-droit) et présidente du comité sur l'action climatique au Parlement. Mais "maintenant, on a besoin d'action", a-t-elle insisté.

