Antarctique : le plus gros iceberg au monde s'est détaché de la banquise

Il est aussi vaste que la moitié de la Corse. Le plus gros iceberg au monde s'est détaché de la banquise de Ronne en Antarctique, selon des images du satellite Sentinel-1 du programme européen Copernicus, diffusées par l'Agence spatiale européenne jeudi 20 mai. Baptisé A-76, il fait environ 170 km de long sur 25 km de large, pour une surface totale de 4 320 km2.

