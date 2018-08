VIDEO. Dis franceinfo, pourquoi l’air est-il pollué quand il fait chaud ?

À chaque canicule, le même refrain revient : "alerte pollution". Mais pourquoi, lorsque le soleil brille et que les nuages disparaissent, la pollution augmente-t-elle ? En réalité, les vagues de chaleur permettent à l'ozone de se développer. Ce gaz est un polluant dit "secondaire" car il n'est pas directement rejeté par une activité. Il est issu de réactions chimiques, sous l'effet du soleil, impliquant des polluants présents dans l'air, comme les oxydes d'azote, émis principalement par le trafic routier, et les composés organiques volatils (hydrocarbures, solvants...), rejetés par l'industrie.

L'ozone pose surtout problème en été, en période de fort ensoleillement et s'il n'y a pas de vent pour le disperser. Il peut être transporté sur de longues distances. De quoi causer des problèmes de santé.

Irritations des yeux, du nez et de la gorge

L'ozone est un gaz irritant qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il peut provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, de la toux, des essoufflements, etc., en particulier chez les personnes les plus sensibles (personnes âgées, asthmatiques, jeunes enfants). Il est donc recommandé d'éviter les efforts physiques pendant ces périodes et de protéger les personnes vulnérables.