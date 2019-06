Un phénomène très prématuré et hyper intense... Quatre questions sur la canicule attendue la semaine prochaine sur toute la France

Le thermomètre dépassera les 30 degrés partout en France, la semaine prochaine. Avec des nuits au-dessus de 20°C et, localement, des pics à 40°C.

Un coup de chaud va toucher tout le territoire français. Des températures caniculaires sont attendues à partir de dimanche 23 juin, avec une moyenne de 29°C au Nord et 32°C au Sud. Et il devrait faire encore plus chaud ensuite. Le point sur le phénomène avec la spécialiste météo de franceinfo, Christine Peña.

La canicule va-t-elle concerner toute la France ?

On attend des valeurs comprises entre 35 °C et 40 °C sur une grande partie du pays, à l'exception de la Bretagne. Les températures minimales baisseront peu la nuit, le mercure ne descendra pas sous la barre des 20 °C sur la plupart des régions. On va dépasser les seuils de canicule partout, même dans le Nord du pays. On parle de canicule quand on dépasse trois jours consécutifs où ces températures maximales et minimales dépassent certains seuils, de nuit comme de jour. Ces seuils sont différents, selon les régions. Dans le Sud, par exemple à Marseille, c'est 24°C la nuit et 35°C le jour. A Paris, c'est 21°C et 31°C. A Brest, c'est quand on a 18°C la nuit, et 31°C la journée". Ces seuils vont effectivement être atteints voire dépassés.

Quelles seront les zones les plus touchées ?

Les zones les plus chaudes seront le Centre et l'Est, entre Paris et Strasbourg, jusqu'à Lyon. Ce sera étouffant, on va frôler les 40 degrés. La Bretagne et les bords de Manche, seront relativement épargnés, un degré de moins que le seuil canicule, selon les prévisions.

Cela va-t-il durer au-delà de trois jours ?

Le phénomène devrait s'étaler sur pratiquement toute la semaine. Les prévisionnistes parlent de 5 à 7 jours. La hausse va démarrer à partir de dimanche. Lundi, puis surtout mardi, mercredi, voire jeudi, on devrait être dans ces seuils de canicule et les dépasser, frôler les 40 degrés et les atteindre localement. Les températures devraient redescendre à partir de vendredi

Le phénomène prédit-il un été caniculaire ?

Ce phénomène de canicule est très prématuré pour la saison et s'annonce hyper intense. Il s'explique par l'arrivée d'une masse d'air très chaud sur le pays en provenance du Maghreb et de l'Espagne. Les conditions anticycloniques avec de hautes pressions reviennent sur le pays à l'avant d'une dépression sur l'Atlantique. Un flux de sud s'installe entre les deux systèmes et fait remonter une masse d'air très chaud sur le pays en provenance du Maghreb et de l'Espagne. Le mois de juin 2017 avait déjà été très chaud mais les prévisionnistes craignent un phénomène équivalent à la canicule particulièrement meurtrière de 2003. Si l'été sera chaud, c'est une certitude, il est pour autant impossible de dire s'il sera caniculaire.