Seniors : les infirmières veillent au grain pendant la canicule

Vendredi 17 juin, la canicule frappe la France et pour les personnes âgées, c’est un moment difficile. Ainsi, un plan a été mis en place pour leur venir en aide.

La chaleur touche tout le monde et plus particulièrement les seniors, déjà touchés par la canicule en 2003. Depuis, pour lutter contre les fortes chaleurs, un plan a été créé pour leur venir en aide. Ce plan est actuellement mis en place pour contrer la canicule. Les infirmières libérales, notamment, surveillent que les personnes âgées ne soient pas trop souffrantes. "Tout de suite, on s’assure qu’elle ne soit pas confuse, qu’elle a des réponses adaptées, qu’elle n’a pas de cernes autour des yeux", indique une infirmière dans l’Oise.

De forts risques d’insolation

Face aux températures caniculaires, il est essentiel d’être vigilant pour Marie-Odile Guillon, infirmière depuis 36 ans. La moindre promenade peut coûter cher, comme ce fut le cas pour l’un de ses patients. "Il a décidé d’aller faire son jardin, en plein soleil, le long de sa maison et puis pendant la nuit, il s’est senti mal, il n’avait plus la force de marcher, de se lever, c’est l’exemple type de la déshydratation", explique Marie-Odile Guillon. Pour éviter d’autres cas comme celui-là, l’infirmière reste très vigilante avec ses patients.