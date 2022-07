Photo Hebdo : le feu, la terre et l’eau… L’actualité de la semaine en images

L’enfer au cœur du brasier. Épuisés, des journées à combattre, protéger les humains, la nature balayée par les flammes. Attaques de feu en pleine canicule. Les corps en quête d’ombre et de fraîcheur. Vague de chaleur à Nice (Alpes-Maritimes) et partout en France. Réchauffement climatique et sécheresse. La Terre, une goutte d’eau en danger dans l’océan de l’univers. La nébuleuse de l’anneau austral située à 2 000 années-lumière. Ce sont les premières images du premier du télescope le plus puissant au monde. Elles ont été projetées dans l’univers new-yorkais (États-Unis). Ces clichés sont nés de la passion de scientifiques.

Un équilibre fragile en Irlande du Nord

Autre passion à Belfast (Irlande du Nord), avec un face-à-face romantique, mais également politique. Il s’agit d’un feu de joie pour les protestants afin de célébrer l’appartenance au Royaume-Uni. Feu de la discorde pour les Républicains. L’équilibre est décidément fragile en Irlande du Nord.