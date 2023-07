Météo : la planète fait face à des températures record

La planète tout entière suffoque. Le mois de juin a été le mois le plus chaud jamais enregistré, et la tendance devrait se poursuivre en juillet et en août.

Des pôles à l’équateur, des Etats-Unis à la Chine, la terre suffoque. Les journées de mardi et mercredi ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial à cette période avec 17,18 degrés de moyenne. “Une forte chaleur qui concerne l’ensemble de l’Afrique du Nord jusqu’à la côte, où c’est plus inhabituel", souligne Ludovic Lagrande, météorologue Weather Solutions. Ces derniers jours, il a fait jusqu’à 46 degrés au Texas, plus de 41 degrés à Pékin et 8,7 degrés en Antarctique. La banquise peine à se reformer La banquise peine à se reformer malgré l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère sud. Elle a été réduite de cinq fois la superficie de la France cette année. Le changement climatique est accompagné de phénomènes extrêmes avec des pluies diluviennes. Au Niger, les hommes et les animaux payent le prix du réchauffement, et l’agriculture ne résiste pas. Ces inquiétants records risquent d’être les premiers d’une série estivale.