Météo : il fera plus chaud que d'habitude cet été

Météo France a annoncé vendredi que les températures allaient être particulièrement hautes dans les prochains mois.

Préparez vos lunettes de soleil et casquettes. Cet été sera "plus chaud que la normale", annonce Météo France vendredi 8 juin. Cette prévision concerne "une bonne partie du sud-est de l'Europe et du bassin méditerranéen", précise l'institut météorologique. En cause : "La persistance probable d'un anticyclone sur l'Europe continentale." Cela s'accompagnera de "conditions plus sèches" qu'à l'ordinaire pour les trois prochains mois.

Sur la façade atlantique en revanche, les températures devraient être "proches des normales à l'échelle de la saison", notamment en raison de la proximité avec l'Océan.