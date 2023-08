Météo : comment changer son comportement face à la vague de chaleur

Une vague de chaleur arrive sur tout le pays, jeudi 17 août. Il fera plus de 40 degrés dans certaines régions. Voici des conseils pour faire face.

Que faut-il changer à son comportement pour éviter les pépins lors de la vague de chaleur annoncée pour le jeudi 17 août ? Il faut s’adapter. Il peut y avoir des gros pépins, avec des coups de chaleur. On pense bien sûr aux plus fragiles, aux personnes âgées, aux enfants, mais aussi les personnes qui sont sous médicaments ou qui ont des maladies chroniques. Il faut déjà penser à boire avant d’avoir soif, il faut s’hydrater, deux litres par jour.

Pour le sport, attendre que les températures baissent

Il faut aussi s’hydrater de l’extérieur : prendre des douches un peu fraîches, utiliser des ventilateurs, et fermer les volets, éviter de sortir quand il fait très chaud. Pourquoi pas ne pas aller au cinéma ou dans les supermarchés, cela permet de bénéficier de la climatisation. Attention : même si on est en bon état physique, la chaleur et l’effort physique, cela ne fait pas bon ménage. Pour le sport, on attend donc que les températures baissent, en fin de semaine prochaine, précise Gérald Kierzek, médecin urgentiste.