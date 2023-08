Covid-19 : les contaminations repartent à la hausse en France

Le Covid-19 connaît un rebond modéré en plein cœur de l’été.

En trois jours, un pharmacien des Alpes-Maritimes a quasiment écoulé son stock d’autotests de Covid-19. En une matinée, 18 boîtes ont été vendues. Et c’est à peu près le même constat dans une autre officine. "On s’aperçoit qu’on a une nette augmentation du nombre de tests qui sont demandés, mais aussi du nombre de cas positifs", confie Raphael Gigliotti, membre de la Fédération des syndicats de pharmaciens.

Le taux d’incidence a augmenté de 24,6 % en une semaine

Le Covid-19 ne prend pas de vacances et semble mettre s’être à nouveau invité dans celles de certains Français. Entre le 31 juillet et le 6 août, le taux d’incidence du virus était de 7,7 pour 100 000 habitants. Soit une augmentation de 24,6 % par rapport à la semaine précédente, selon Santé publique France. Un léger rebond dans un contexte difficile. "Je stresse vraiment pour la période hivernale parce que si on se retrouve avec une double épidémie Covid-19 et grippe, une augmentation de la demande en antibiotiques, je ne sais pas comment est-ce que l’on va faire", confie Cyril Colombani, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine des Alpes-Maritimes.