Lors de fortes chaleurs, comment prendre soin des plus petits ?

Dans cette crèche de Dijon, en Côte-d'Or, c'est l'heure de la baignade pour ces enfants. Une activité ludique qui les soulage des fortes chaleurs. "Ce qui est intéressant, c'est d'instaurer les jeux en fonction de la température. Là, tout à l'heure, il y a encore des jeux d'eau. Et puis, ne pas faire sortir les enfants aux fortes chaleurs", selon Le-Chinh Avena, adjointe au maire de Dijon chargée de la petite enfance.

Utiliser régulièrement les brumisateurs

Ici, aucun risque n'est pris. Les enfants sont régulièrement invités à boire. De bonnes pratiques que rappelle Brigitte Virey, pédiatre, aux jeunes parents : "Il faut utiliser des brumisateurs et régulièrement les utiliser. Et quand on donne le bain, il ne faut pas que l'eau soit trop froide car le corps, à l'inverse, va vouloir se réchauffer". D'autres symptômes sont à surveiller comme la fièvre ou un comportement colérique.

